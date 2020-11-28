Более 21 тысячи беженцев вернулись из Армении в Карабах после прекращения боев

Более 21 тыс. армянских беженцев вернулись в Карабах после прекращения конфликта в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулись уже 21 083 беженца», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что только за последние сутки в регион возвратились 2 115 жителей Карабаха.

«Режим прекращения огня по всей линии соприкосновения соблюдается», — добавили российские военные.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. По итогам соглашений Азербайджану отошли несколько районов в Карабахе, которые более двух десятилетий находились под контролем НКР.

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