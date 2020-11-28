В КСИР заявили, что отомстят за убийство ученого-ядерщика Фахризаде

Командующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами заявил, что убийцам иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде стоит опасаться сурового возмездия. Об этом сообщает издание FARS.

По его словам, враги исламского народа и вдохновители этого убийства должны знать, что подобные преступления не подорвут решимость Ирана продолжать свой «славный и могущественный путь».

«А на повестке дня стоит суровая месть и наказание для них», — подчеркнул Салами.

Накануне стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роухани заявил, что к убийству иранского ученого-ядерщика причастен Израиль

— Американский авианосец USS Nimitz направляется в Персидский залив

— NYT: разведслужбы США обвиняют Израиль в убийстве иранского ученого