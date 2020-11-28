ООН призвала к сдержанности после убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
ООН призвала страны ближневосточного региона проявить сдержанность после убийства в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил официальный представитель генсека организации Фархан Хак. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе», — сказал Хак.
Ранее сообщалось, что в Абсарде, небольшом городке к востоку от Тегерана, в результате покушения был убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы Ирана до ее роспуска в 2000-х годах.
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