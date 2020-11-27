Больше двух тысяч беженцев вернулись в Карабах за сутки

2215 беженцев вернулись из Армении в Нагорный Карабах за сутки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Автобусы проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах 2115 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беженцев сопроводили российские миротворцы.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. По итогам соглашений Азербайджану отошли несколько районов в Карабахе, которые более двух десятилетий находились под контролем НКР.

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