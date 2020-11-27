МИД РФ прокомментировал доклад о преступлениях австралийских военных в Афганистане
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад о военных преступлениях австралийских военнослужащих в Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, массовые и системные тяжкие преступления, совершаемые на протяжении нескольких лет бойцами элитных австралийских подразделений в отношении афганских жителей, в том числе мирных граждан, заставляют по-новому взглянуть на смысл провозглашаемой приверженности руководства Австралии мировому порядку, основанному на правилах.
«Что же это за правила такие?» — задалась вопросом Захарова в ходе брифинга 27 ноября.
Ранее газета Daily Mail сообщала, что девять военнослужащих Австралии совершили суицид за последние три недели на фоне публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане.
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