В Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС РФ

Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Нагорный Карабах, чтобы оказать помощь местному населению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя штаба оперативной группы российского министерства в Карабахе.

В ведомстве рассказали, что в регион прибыла сводная группировка МЧС РФ, в состав которой вошли спасатели Ногинского и Тульского спасательных центров и центра «Лидер».

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.

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