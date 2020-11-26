В Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС РФ
Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Нагорный Карабах, чтобы оказать помощь местному населению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя штаба оперативной группы российского министерства в Карабахе.
В ведомстве рассказали, что в регион прибыла сводная группировка МЧС РФ, в состав которой вошли спасатели Ногинского и Тульского спасательных центров и центра «Лидер».
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.
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