Российский военный-контрактник погиб в Абхазии в результате несчастного случая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что причиной смерти военнослужащего стали нарушения требований безопасности при выполнении буксировочных работ на автомобильной технике в парке. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля совершил наезд на военного, в это время занимавшегося обслуживанием техники. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту смерти военнослужащего комиссия командования российской военной базы и правоохранительные органы Абхазии проводят совместное расследование.

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