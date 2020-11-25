Армия Азербайджана вошла в оставленный ВС Армении район Карабаха

Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, оставленный войсками Арменией. Об этом сказано в заявлении азербайджанского Минобороны, опубликованном в среду, 25 ноября, в Twitter.

В военном ведомстве сообщили, что в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении подразделения азербайджанской армии в среду, 25 ноября, вошли в Кельбаджарский район».

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Большие аппетиты»: как Турция пытается закрепиться в Карабахе

— Путин заявил, что обстановка в Карабахе стабилизируется

— Армянские военные покидают переходящий Баку район Карабаха