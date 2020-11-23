Белорусско-российские учения «Запад-2021» пройдут на пяти полигонах
Оперативные белорусско-российские стратегические учения «Запад-2021» пройдут на 5 полигонах в Белоруссии. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин в эфире телеканала «Беларусь-1».
По его словам, масштаб «Запада-2021» будет больше по сравнению с учениями «Славянское братство-2020».
«Это будет происходить на пяти полигонах у нас в Белоруссии», — сказал он.
Министр добавил, что учениям будет предшествовать огромный комплекс подготовительных мероприятий. Минск будет модернизировать военную технику и планирует закупку новой.
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