Белорусско-российские учения «Запад-2021» пройдут на пяти полигонах

Оперативные белорусско-российские стратегические учения «Запад-2021» пройдут на 5 полигонах в Белоруссии. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, масштаб «Запада-2021» будет больше по сравнению с учениями «Славянское братство-2020».

«Это будет происходить на пяти полигонах у нас в Белоруссии», — сказал он.

Министр добавил, что учениям будет предшествовать огромный комплекс подготовительных мероприятий. Минск будет модернизировать военную технику и планирует закупку новой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шойгу сообщил о неспокойной обстановке на границе Союзного государства с НАТО

— Россия и Белоруссия утвердили сценарий военных учений «Запад-2021»

— Минск закупит 4 самолета и 4 вертолета у Минобороны России