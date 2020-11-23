Российские миротворцы помогли вернуться в Степанакерт еще 1 300 беженцам
Российские миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт еще 32 автобуса с около 1 300 армянских беженцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«32 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах около 1 300 человек. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — сообщили в министерстве.
Отмечается, что с 14 ноября в сопровождении миротворцев в свои дома на территории Карабаха вернулись более 14 тыс. беженцев.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион, а часть территорий под контролем непризнанной НКР были переданы Баку.
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