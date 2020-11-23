Белоруссия расширит участие в миротворческих миссиях

Вооруженные силы Белоруссии рассчитывают расширить свое участие в миротворческих миссиях в других государствах. Об этом заявил 23 ноября глава минобороны республики Виктор Хренин после доклада президенту Александру Лукашенко, передает агентство «БелТА».

Министр уточнил, в настоящее время Белоруссия участвует в миротворческих миссиях в Ливане под эгидой ООН, также выполняет задачи на Украине под эгидой ОБСЕ.

«Эти вопросы мы планируем развивать и расширять. У нас есть подготовленное подразделение для этих задач — миротворческая рота в Витебске», — сказал Хренин.

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