Израиль нанес ответную атаку по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный удар по городу Ашкелон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление израильских военных.

«В ответ на ракету, выпущенную из Газы по Израилю вечером, израильские ВВС нанесли удары по военным объектам ХАМАС в Газе, в том числе: по двум заводам по производству ракетных боеприпасов, подземной инфраструктуре и военному комплексу», — сообщили в Тель-Авиве.

Ранее стало известно, что радикалы из сектора Газа выпустили ракету по израильскому городу Ашкелон. В результате атаки пострадала одна из фабрик в промышленной зоне города.

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