В Армении обвинили в злоупотреблении генерала, критиковавшего Пашиняна

Специальная следственная служба Армении обвинила бывшего главного военного инспектора страны, генерал-полковника Мовсеса Акопяна в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.308 УК Армениим («злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия...»). Акопяну грозит от двух до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

19 ноября Акопян, ушедший за день до этого в отставку с поста главного военного инспектора, заявил на пресс-конференции о том, что информационный центр минобороны Армении во время военного конфликта в Нагорном Карабахе распространял ложные сведения, а также, что решение армянских властей отправить на войну в Нагорный Карабах добровольцев было преступным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, назвал обвинения Акопяна безосновательными.

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