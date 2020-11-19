Главный военный инспектор Армении был отозван из Карабаха после критики жены Пашиняна

Генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший 18 ноября в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил, что был отозван из Нагорного Карабаха во время боевых действий из-за критики слов супруги премьер-министра республики Никола Пашиняна Анны Акопян. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, он попросил жену премьера выйти из командного центра в Карабахе, где осуществлялось управление и несколько мужчин в напряженном состоянии могли выругаться при ней матом, в связи с этим ее присутствие в центре было нежелательным. Акопян отметил, что после этого его вызвали в Ереван и запретили возвращаться в Карабах.

Генерал-полковник утверждает, что написал после произошедшего Пашиняну, однако тот даже не прочитал его сообщение.

«Потом меня отправили сдавать тест на коронавирус, проверку легких. Результаты были отрицательными, но каким-то образом потом появились документы, что у меня воспаление легких, что не соответствовало действительности», — рассказал Акопян.

Он отметил, что ему запретили заходить в командный центр, поскольку у него якобы был выявлен коронавирус.

В конце октября стало известно, что супруга премьер-министра Армении Анна Акопян заявила о намерении отправиться в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

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