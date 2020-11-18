Совфед одобрил миротворческую миссию России в Карабахе

Совет Федерации дал согласие президенту страны на размещение контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ввод миротворческих сил не только позволил остановить боевые действия, но и выполнил важнейшую гуманитарную миссию. Так, миротворцы дают возможность беженцам безопасно возвращаться к местам жительства.

Она также отметила, что жители региона положительно реагируют на присутствие российских миротворцев.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил в Совет Федерации обращение об использовании вооруженных сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

До этого главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.

9 ноября в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий был сбит российский Ми-24. Азербайджан признал вину в крушении вертолета и заявил, что сбил его случайно.

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