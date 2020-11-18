Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе

Обращение российского президента Владимира Путина об использовании вооруженных сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе поступило в Совет Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Он уточнил, что обращение главы государства будет рассмотрено на заседании 18 ноября.

Клишас также добавил, что по закону об обороне и постановлению СФ 2009 года Путин мог не запрашивать согласия Совфеда для ввода российских миротворцев в Карабах непосредственно 10 ноября, поскольку Азербайджан сбил российский военный вертолет. Однако согласие Совфеда в этом случае необходимо, так как речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет, пояснил сенатор.

Миротворческий мандат российских войск в Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.

9 ноября в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий был сбит российский Ми-24. Азербайджан признал вину в крушении вертолета и заявил, что сбил его случайно.

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