Армия Израиля нанесла удар по сирийским военным

Израильская армия нанесла удар по армии Сирии и силам специального назначения «Аль-кудс». Об этом в своем Twitter сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛе заявили, что ВС Израиля ответили на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии «Альфа», которые разделяют обе страны, c целью нападения на израильских военнослужащих.

Ранее сообщалось что, что ПВО Сирии отражают израильский авиаудар в небе над Дамаском. В результате обстрела трое сирийских военных погибли и один пострадал. Кроме того, есть материальный ущерб.

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