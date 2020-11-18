Армия Израиля нанесла удар по сирийским военным
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Израильская армия нанесла удар по армии Сирии и силам специального назначения «Аль-кудс». Об этом в своем Twitter сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ЦАХАЛе заявили, что ВС Израиля ответили на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии «Альфа», которые разделяют обе страны, c целью нападения на израильских военнослужащих.
Ранее сообщалось что, что ПВО Сирии отражают израильский авиаудар в небе над Дамаском. В результате обстрела трое сирийских военных погибли и один пострадал. Кроме того, есть материальный ущерб.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СМИ: ПВО Cирии отражают ракетную атаку в районе Дамаска
— Материальный ущерб: Израиль снова атаковал Сирию