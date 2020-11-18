СМИ: ПВО Cирии отражают ракетную атаку в районе Дамаска

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают ракетную атаку на Дамаск. Об этом в среду, 18 ноября, пишет сирийское агентство SANA.

Как сообщается, удар по городу был нанесен со стороны Голландских высот.

По имеющейся информации, в результате атаки в небе над сирийской столицей погибли трое военных, а еще один пострадал. Кроме того, имеется материальный ущерб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Материальный ущерб: Израиль снова атаковал Сирию

— Пять лет сражений: итоги российской кампании в Сирии

— Неэффективная работа: Асад раскритиковал иностранные силы в САР