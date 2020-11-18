СМИ: «Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу

«Зеленая зона» Багдада была обстреляна ракетами, в результате чего погиб ребенок, а еще пять человек получили ранения. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.

Уточняется, что в «зеленой зоне» города, где находятся госучреждения и иностранные дипмиссии, а также ее окрестностях упало семь ракет.

«Из семи ракет четыре упали в «зеленой зоне», три — за ее пределами, одна из этих трех взорвалась в воздухе», — указано в сообщении.

По данным иракских силовиков, в результате обстрела погибла девочка. Пострадавшие являются мирными жителями.

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