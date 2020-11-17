США уведомили страны о сокращении своего военного присутствия в Афганистане и Ираке

Американские власти проинформировали зарубежных партнеров и Конгресс о сокращении военного контингента США на территории Афганистана и Ирака. Об этом сообщает ТАСС.

Глава минобороны страны Кристофер Миллер уточнил, что к 15 января 2021 года США снизят численность военных в этих странах до 2,5 тыс. человек в каждой.

Он уточнил, что в частности провел беседы по данному решению с президентом Афганистана Ашрафом Гани и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки.

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