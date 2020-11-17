Российские миротворцы открыли движение по Лачинскому коридору
Российские миротворцы очистили Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».
«С 10.00 сегодняшнего дня по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта», — сказал Конашенков.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.
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