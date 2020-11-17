Минобороны РФ перебрасывает в Карабах инженерно-саперное подразделение

Самолеты Ил-76 перебрасывают с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах российских военнослужащих, специальную технику и оборудование инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Уточняется, что саперы будут выполнять задачи по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов.

Для обнаружения и поиска взрывоопасных предметов будут задействованы служебные собаки.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Согласно трехстороннему соглашению, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регион введут российских миротворцев. Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, 380 единицах автомобильной и специальной техники. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, миротворцы вводятся на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды. Это продление будет отменено, если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения срока заявит о намерении прекратить применение данного положения.

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