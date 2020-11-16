Алиев посетил города у зоны боевых действий в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил взятые под контроль армии города Физули и Джебраил, которые находятся у зоны боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Алиева.
«Шестнадцатого ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе города Физули и Джебраил», — сообщила пресс-служба.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Согласно трехстороннему соглашению, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регион введут российских миротворцев. Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, 380 единицах автомобильной и специальной техники. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, миротворцы вводятся на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды. Это продление будет отменено, если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения срока заявит о намерении прекратить применение данного положения.
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