Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что «ждет в Ереване ребят с передовой», чтобы решить вопрос со «скулящими под стенами». Об этом он написал у себя в Facebook.

«Поражен глубокомыслием ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами», — написал Пашинян.

Впервые выражение «скулящие под стенами» Пашинян применил в отношении судей. В ответ на это в воскресенье председатель Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян призвал судей республики не поддаваться давлению властных и оппозиционных кругов.

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