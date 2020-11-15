Еще два самолета с миротворцами из РФ прибыли в Ереван

Два самолета Ан-124 «Руслан» доставили личный состав, бронетехнику и специальное оборудование бригады российских миротворцев в Ереван. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Воздушные суда доставили 10 бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что после разгрузки и подготовки техники военные совершат трехсоткилометровый марш в город Горис, где сосредотачиваются миротворческие подразделения перед отправкой в Нагорный Карабах.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

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