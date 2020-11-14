Российские миротворцы заявили о стабилизации обстановки в Карабахе

Обстановка в непризнанном Нагорном Карабахе стабилизируется, режим прекращения огня соблюдается, заявил командующий российскими миротворцами Рустам Мурадов. Об этом пишет «Интерфакс».

«Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий. Мы не слышим сегодня выстрелов. Обстановка потихоньку стабилизируется», — сказал Мурадов.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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