Путин назвал число жертв в Карабахе

Президент России Владимир Путин заявил, что в конфликте в непризнанном Нагорном Карабахе погибли четыре тысячи, больше восьми тысяч человек получили ранения. Об этом пишет ТАСС.

«Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило четыре тысячи человек, раненых — свыше восьми тысячи человек», — сказал Путин.

Президент добавил, что десятки тысяч человек были вынуждены бежать из региона.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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