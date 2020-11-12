Россия начала разворачивать посты миротворцев в Карабахе

Россия в четверг, 12 ноября, приступила к развертыванию наблюдательных постов миротворцев, которые будут обеспечивать безопасность мирных жителей в зоне ответственности «Юг» на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский Генеральный штаб ВС.

Как рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, российские миротворцы уже взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией.

Ранее сообщалось, что Россия выставит 16 наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

До этого главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

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