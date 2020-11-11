В ООН призвали вывести всех наемников из Карабаха

Эксперты Рабочей группы ООН по использованию наемников призвала обеспечить немедленный вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Нагорного Карабаха, сообщает РИА «Новости».

«Мы настоятельно призываем стороны и поддерживающие их государства немедленно отозвать любых наемников и связанных с ними лиц и не участвовать в дальнейшей вербовке, финансировании и их размещении», — заявили в группе.

Эксперты отметили, что, по информации группы, наемников в зоне конфликта использовала именно азербайджанская сторона при поддержке Турции, а сами боевики мотивированы исключительно материально.

«Роль Турции тем более тревожна, учитывая аналогичные утверждения, сделанные ранее в этом году Рабочей группой в связи с ее ролью в вербовке, развертывании и финансировании боевиков для участия в конфликте в Ливии», — отметил председатель группы Крис Кваджа.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

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