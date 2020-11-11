Посол Азербайджана заверил, что в Карабахе не будут присутствовать турецкие миротворцы

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль заявил, что в Нагорный Карабах не будут введены турецкие миротворцы, несмотря на различные слухи и отдельные заявления. Об этом он рассказал в интервью каналу РБК.

«Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления», — сказал посол.

По его словам, в турецких войсках на территории Карабаха нет необходимости, однако Баку будет рад, если Анкара примет участие в совместном с РФ мониторинге ситуации в регионе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в регион.

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