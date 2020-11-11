Россия выставит в Карабахе 16 постов миротворцев

Россия выставит 16 наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского.

Данные посты должны будут собирать информацию о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативно доводить эту информацию до командования миротворческих сил, а также поддерживать безопасность движения транзитного транспорта и пресекать противоправные действия в отношении мирного населения, рассказал Рудской.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

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