Президент НКР: армия обороны республики потеряла контроль над Шуши еще 7 ноября

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что армия обороны НКР частично потеряла контроль над городом Шуши еще 5 ноября, полностью — 7 ноября. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы потеряли контроль над городом Шуши 5 ноября частично, а с 7 ноября — полностью. Мы были вынуждены пойти на решение о прекращении карабахской войны», — сообщил карабахский лидер.

По его словам, за этот период НКР потеряла Физулинский, Джебраильский, Кубатлинский, Зангеланский, Гадрутский районы, части Мартунинского, Аскеранского районов.

Он отметил, что бои проходили уже на подступах к Степанакерту.

«Если бы боевые действия продолжились, то в течение нескольких дней мы бы потеряли весь Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), имели бы больше жертв», — подчеркнул Арутюнян, добавив, что только 9 ноября карабахская армия имела очень большое количество жертв на Мартунинском направлении.

Президент непризнанной республики также заявил, что за последствия будут нести ответственность все без исключения.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа рано утром 10 ноября в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

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