Военное руководство Армении призывает соотечественников избегать потрясений

Министерство обороны и Генштаб ВС Армении призвали соотечественников избегать потрясений в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Призываем избегать действий, которые могут расшатать основы государственности, и, извлекая уроки из всех возможных ошибок, создавать несравнимо более сильную и боеспособную армию, которая достойна героического народа», — говорится в сообщении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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