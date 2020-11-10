Военное руководство Армении призывает соотечественников избегать потрясений
Максимс Краюшкинс
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Министерство обороны и Генштаб ВС Армении призвали соотечественников избегать потрясений в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Призываем избегать действий, которые могут расшатать основы государственности, и, извлекая уроки из всех возможных ошибок, создавать несравнимо более сильную и боеспособную армию, которая достойна героического народа», — говорится в сообщении.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
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