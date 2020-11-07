Кабмин расширит круг имеющих право на получение жилья вне очереди военных

Правительство России одобрил проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих», расширен круг военнослужащих, имеющих право на получение жилья вне очереди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Речь идет о Героях России, а также о тех, кто отслужил по контракту 10 и более лет и был уволен по состоянию здоровья.

Как уточнил председатель правительства, «военнослужащего нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья или прекратить выплату ему денежной компенсации за наем квартиры, если он купил или построил себе жилье не по месту прохождения службы». Кроме того, военный и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если она для них является единственным местом жительства.

«Законопроект даст дополнительные социальные гарантии военнослужащим, а также повысит эффективность использования специализированного жилого фонда», — подчеркнул Мишустин.

Законопроект будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке.

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