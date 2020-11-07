Минобороны Азербайджана отвергло информацию об обстреле города Шуша в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана отвергло утверждения карабахской стороны об обстреле азербайджанскими силами города Шуша в Карабахе. Об этом сообщается в Telegram-канале азербайджанского ведомства.
Ранее 7 ноября государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявила о периодических ракетных обстрелах азербайджанской армией Шуши. Также сообщалось об упорных ночных боях в окрестностях Шуши.
«Распространенная армянской стороной информация о периодических обстрелах азербайджанской армией города Шуши полностью не соответствует действительности. Заявляем, что азербайджанская армия не подвергала обстрелу город Шуша», — говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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