Минобороны Азербайджана отвергло информацию об обстреле города Шуша в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана отвергло утверждения карабахской стороны об обстреле азербайджанскими силами города Шуша в Карабахе. Об этом сообщается в Telegram-канале азербайджанского ведомства.

Ранее 7 ноября государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявила о периодических ракетных обстрелах азербайджанской армией Шуши. Также сообщалось об упорных ночных боях в окрестностях Шуши.

«Распространенная армянской стороной информация о периодических обстрелах азербайджанской армией города Шуши полностью не соответствует действительности. Заявляем, что азербайджанская армия не подвергала обстрелу город Шуша», — говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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