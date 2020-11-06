Захарова обвинила США в попытке дискредитации инициатив РФ против гонки вооружений

Соединенные Штаты пытаются дискредитировать российские действия по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИДа.

Российская сторона рассматривает обвинения в свой адрес относительно разработки и испытания противоспутникового оружия наземного и космического базирования как «часть инициированной Вашингтоном пропагандистской кампании», указано в заявлении.

Действия России в космосе «не имеют конфронтационной направленности, не создают помех или трудностей для функционирования космических аппаратов других государств и осуществляются в строгом соответствии с международным правом», подчеркивает Захарова.

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