Захарова обвинила США в попытке дискредитации инициатив РФ против гонки вооружений
Соединенные Штаты пытаются дискредитировать российские действия по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИДа.
Российская сторона рассматривает обвинения в свой адрес относительно разработки и испытания противоспутникового оружия наземного и космического базирования как «часть инициированной Вашингтоном пропагандистской кампании», указано в заявлении.
Действия России в космосе «не имеют конфронтационной направленности, не создают помех или трудностей для функционирования космических аппаратов других государств и осуществляются в строгом соответствии с международным правом», подчеркивает Захарова.
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