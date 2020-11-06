В ДНР заявили о массированных обстрелах со стороны Украины

На линии соприкосновения в Донбассе произошла резкая эскалация конфликта. Об этом сообщила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, передает РИА «Новости».

По словам министра, второй день подряд территория ДНР подвергается массированным обстрелам со стороны украинских силовиков.

Никанорова рассказала, что, согласно данным представительства ДНР в СЦКК, за последние сутки было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, выпущено 182 боеприпаса, в том числе 35 мин калибром 82 мм.

Она добавила, что в результате прицельного снайперского огня погибли двое сотрудников Народной милиции ДНР.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

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