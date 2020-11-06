Пентагон отвергает информацию об отставке министра обороны Эспера
Максимс Краюшкинс
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Пентагон отвергает сообщения американских СМИ, согласно которым министр обороны США Марк Эспер написал заявление об отставке. Об этом сообщает официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман у себя в Twitter.
«Материал Эн-би-си неверен и вводит в заблуждение во многих отношениях. Для ясности: министр обороны Эспер не планирует уходить в отставку и ему не предлагали подать заявление об отставке», — говорится в сообщении.
Ранее источники NBC News сообщили, что лава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке.
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