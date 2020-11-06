Пентагон отвергает информацию об отставке министра обороны Эспера

Пентагон отвергает сообщения американских СМИ, согласно которым министр обороны США Марк Эспер написал заявление об отставке. Об этом сообщает официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман у себя в Twitter.

«Материал Эн-би-си неверен и вводит в заблуждение во многих отношениях. Для ясности: министр обороны Эспер не планирует уходить в отставку и ему не предлагали подать заявление об отставке», — говорится в сообщении.

Ранее источники NBC News сообщили, что лава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден уверен в своей победе на президентских выборах

— Пенсильвания может подсчитать большинство голосов до пятницы

— Познер: мы видим крупнейший раскол в обществе США со времен гражданской войны