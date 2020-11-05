В Баку заявили об уничтожении попавшей в засаду колонны ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военной колонны армянских вооруженных сил вблизи Агдере (арм. Мартакерт) в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в Telegram-канале азербайджанского военного ведомства.

«В результате специальной операции, проведенной подразделениями азербайджанской армии в Агдеринском направлении фронта, военная колонна вооруженных сил Армении была заманена в засаду и уничтожена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что азербайджанскими силами были ликвидированы двигавшиеся по маршруту Агдере — Паправенд (арм. Нор Кармираван) одна командирская машина, одна машина связи, два грузовика «КамАЗ» с личным составом и боеприпасами, а также три грузовика «Урал» с пушкой на прицепе.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиев требует от Еревана график вывода армянских сил из Карабаха

— МИД призвал стороны в Карабахе возобновить переговоры

— МИД РФ выразил беспокойство из-за переброски ближневосточных боевиков в Карабах