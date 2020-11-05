МИД РФ выразил беспокойство из-за переброски ближневосточных боевиков в Карабах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена переброской ближневосточных боевиков в зону боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, российские власти получили соответствующие сведения о том, что в Карабах ведется переброска членов террористических организаций.

Представитель ведомства подчеркнула, что боевики, у которых «руки по локоть в крови», являются «радикально настроенными наемниками».

Она добавила, что такое положение может спровоцировать возникновение анклава террористов в районе Закавказья.

«Все это не может не вызывать у нас серьезную обеспокоенность, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава, теперь уже в Закавказье», — заключила Захарова.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заявил, что верит в мирное урегулирование конфликта в Карабахе

— Встреча Пашиняна и Алиева на данный момент не планируется

— Алиев требует от Еревана график вывода армянских сил из Карабаха