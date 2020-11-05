Алиев требует от Еревана график вывода армянских сил из Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку ждет от Армении точный график вывода армянских вооруженных сил с территории Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов в Нагорном Карабахе вместо слов о готовности к компромиссу. Об этом он сказал в интервью испанскому агентству EFE.

По его словам, Ереван не только не предоставляет такие данные, но и не заявляет о готовности освобождения упомянутых территорий с момента начала конфликта 27 сентября.

«В таком случае, они проявляют неуважение сопредседателям Минской группы ОБСЕ, которые разработали принципы по освобождению семи районов и фактически ведут к большей эскалации», — подчеркнул азербайджанский лидер, отметив, что Армения ничего конкретного не предлагает.

Алиев отметил, что армянская сторона говорит только о самоопределении, что, по мнению азербайджанского президента, не является компромиссом. Он считает, что Еревану необходимо быть более точными в своих позициях.

«Если бы Армения прислушивалась к нам и действовала логично, мы не оказались бы в той ситуации, в которой находимся сегодня. Война, наверное, закончилась месяц назад», — выразил мнение Алиев.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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