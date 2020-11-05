Киев предлагает демилитаризировать Донбасс в начале 2021 года

Подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук. Его слова передает «Интерфакс».

В первую очередь Киев предлагает прекратить вооруженный конфликт, и провести полную демилитаризацию Донбасса, сказал Кравчук.

«То есть все вооруженные формирования, наемники, вооружение, — все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены», — уточнил Кравчук.

Он настаивает, что это нужно сделать в начале 2021 года, чтобы создать необходимые условия для проведения в Донбассе местных выборов 31 марта 2021 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Депутат Рады заявил, что Зеленскому не нужен мир в Донбассе

— Кравчук: Киев предоставит дорожную карту по Донбассу

— Кравчук уверен в наличии у Зеленского плана «Б» по Донбассу