Киев предлагает демилитаризировать Донбасс в начале 2021 года
Подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук. Его слова передает «Интерфакс».
В первую очередь Киев предлагает прекратить вооруженный конфликт, и провести полную демилитаризацию Донбасса, сказал Кравчук.
«То есть все вооруженные формирования, наемники, вооружение, — все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены», — уточнил Кравчук.
Он настаивает, что это нужно сделать в начале 2021 года, чтобы создать необходимые условия для проведения в Донбассе местных выборов 31 марта 2021 года.
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