ВС России получили модернизированные танки Т-72Б3
Модернизированные танки Т-72Б3 были переданы в Вооруженные силы России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Уралвагонзавода.
Отмечается, что эта техника теперь оснащена новыми двигателями и современной системой управления огнем.
«Работы производились в рамках Гособоронзаказа, в соответствии с условиями которого полученные из ремфонда танки Т-72Б прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня Т-72Б3», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что танк Т-72 имеет значительный модернизационный потенциал, который уже активно используется.
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