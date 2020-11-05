ВС России получили модернизированные танки Т-72Б3

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Танк Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения... Танк Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения...
Танк Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Модернизированные танки Т-72Б3 были переданы в Вооруженные силы России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Уралвагонзавода.

Отмечается, что эта техника теперь оснащена новыми двигателями и современной системой управления огнем.

«Работы производились в рамках Гособоронзаказа, в соответствии с условиями которого полученные из ремфонда танки Т-72Б прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня Т-72Б3», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что танк Т-72 имеет значительный модернизационный потенциал, который уже активно используется.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Прорыв» в российской армии: военные получили новые танки

Американские роботы уничтожили российские танки Т-72

Российские танки Т-72Б3М и Т-80БВМ оснастят противоминной системой «Лесочек»