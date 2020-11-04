Алиев заявил, что еще семь сел взяты под контроль ВС Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал в своем Twitter, что армия страны взяла под контроль несколько населенных пунктов в непризнанном Нагорном Карабахе.
По его словам, азербайджанские военные контролируют еще семь сел.
«Азербайджанская армия освободила от оккупации села Миряк, Кавдар Джабраильского, Мешедиисмайыллы, Шафибейли Зангиланского, Башарат, Гаракишилер, Гарачаллы Губадлинского районов», — написал Алиев.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Алиев пообещал позаботиться об армянах в Нагорном Карабахе
— В Баку заявили о выведении из строя зенитной установки М55 ВС Армении
— В Армении заявили, что пленный наемник рассказал о переброске боевиков в Карабах