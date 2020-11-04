Алиев заявил, что еще семь сел взяты под контроль ВС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал в своем Twitter, что армия страны взяла под контроль несколько населенных пунктов в непризнанном Нагорном Карабахе.

По его словам, азербайджанские военные контролируют еще семь сел.

«Азербайджанская армия освободила от оккупации села Миряк, Кавдар Джабраильского, Мешедиисмайыллы, Шафибейли Зангиланского, Башарат, Гаракишилер, Гарачаллы Губадлинского районов», — написал Алиев.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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