В Армении заявили, что пленный наемник рассказал о переброске боевиков в Карабах

Генпрокуратура Армении заявила, что на допросе пленный наемник рассказал о методах переброски боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

Как утверждает армянское ведомство, воевавший на стороне Азербайджана сириец Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи признался, что близ КПП Баб-аль-Салам на сирийско-турецкой границе были выбраны 500 человек в возрасте от 20 до 40 лет, которым пообещали заплатить $2 тыс. в месяц. По словам Аль Хаджи, они беспрепятственно, без каких-либо проверок, прошли через КПП, сели в автобусы и в сопровождении турецких военных отправились в один из аэропортов Турции, откуда были доставлены в Азербайджан. Их там встретили военные в форме турецкой армии и азербайджанские военнослужащие, наемников перевезли в воинские части, где им выдали форму и оружие.

В генпрокуратуре уточнили, что сириец был ранен во время отражения атаки наемников на одно из сел Карабаха.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявлял, что в зону конфликта активно направляются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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