В Баку заявили о выведении из строя зенитной установки М55 ВС Армении

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении зенитной установки М55 вооруженных сил Армении 3 ноября. Об этом сообщается на сайте азербайджанского ведомства.

Отмечается, что орудие было выведено на одну из высот на Ходжавендском (Мартуни — арм.) направлении фронта.

«3-пушечная зенитная установка 20-мм калибра, изготовленная в 1955 году и установленная на многоцелевом легкобронированном транспортере, предназначена для поражения летящих на малых высотах целей и живой силы», — говорится в сообщении.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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