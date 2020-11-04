В Баку заявили, что ВС Армении нарушили режим прекращения огня на госгранице

Минобороны Азербайджана заявило о нарушении режима прекращения огня на государственной границе вооруженными силами Армении. Об этом сообщается на сайте азербайджанского военного ведомства.

Утверждается, что армянская сторона подвергла обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на госгранице.

«4 ноября с 01.08 до 08.10 (00.08 — 07.10 по мск) позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском и Агстафинском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского района Армении», — говорится в сообщении.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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