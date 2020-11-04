Алиев заявил о готовности Баку остановить войну в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов остановить войну в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

Для этого Ереван должен взять обязательство по выводу войск из оккупированных территорий, отметил Алиев.

«Я считаю, что чем скорее закончится война, тем будет лучше... Я неоднократно говорил... если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств», - заявил азербайджанский президент.

По мнению Алиева, это показывает, что Ереван не хочет прекращения войны.

Ранее власти Армении заявляли, что карабахский конфликт может быть урегулирован только мирным путем.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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