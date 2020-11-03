В Карабахе заявили, что Азербайджан обстрелял центр матери и ребенка

Азербайджан нанес удар по Степанакерту из реактивной системы залпового огня «Смерч», обстрелян центр охраны здоровья матери и ребенка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на госслужбу по ЧС непризнанного Нагорного Карабаха.

«Азербайджано-турецкие силы выпустили ракету из РСЗО «Смерч» по направлению степанакертского центра охраны здоровья матери и ребенка. По предварительным данным, там пострадал один человек, его доставили в больницу», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадал один человек.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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