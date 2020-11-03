Лавров: число наемников в Карабахе приближается к двум тысячам

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что число наемников с Ближнего Востока в зоне нагорно-карабахского конфликта приближается к двум тысячам.

«Численность наемников в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам», — рассказал министр.

По его словам, Москва обеспокоена интернационализацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Лавров отметил, что Россия неоднократно призывала внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников.

Он добавил, что президент России Владимир Путин поднимал этот вопрос в ходе телефонных разговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

«Настойчиво продолжаем продвигать нашу позицию по различным каналам», — подчеркнул глава ведомства.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.

Ереван и Баку обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщили об обстрелах населенных пунктов, в том числе столицы Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

9 октября в Москве стороны договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября.

Однако в этот же день Ереван и Баку стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и провокациях.

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